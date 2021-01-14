Юрист Зайцев: брексит осложнит английским клубам жизнь

Юрист Юрий Зайцев в подкасте «SILA Права» рассказал, как выход Великобритании из Евросоюза повлияет на английские футбольные клубы.



«По правилам ФИФА международные переходы несовершеннолетних футболистов до 18 лет запрещены, но внутри Европейского союза есть исключение – допускаются международные переходы начиная с 16 лет. Это позволяло английским клубам собирать молодых несовершеннолетних талантов, скажем, из Франции или Бельгии и перевозить их в Англию, пока цена на них ещё сильно не выросла. После выхода Великобритании из Евросоюза клубы АПЛ такой возможности лишились и не смогут больше собирать молодых талантов по всей Европе», — сказал Зайцев.



Подробнее в подкасте «SILA Права»:

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