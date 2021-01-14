Матч «Астон Вилла» — «Эвертон» перенесён на неопределённый срок из-за коронавируса

Матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Эвертон» перенесён на неопределённый срок из-за коронавируса, сообщает пресс-служба клуба из Бирмингема. Ранее команда просила об этом руководство АПЛ.



Футболисты, тренеры и сотрудники «Астон Виллы» до сих пор находятся на изоляции после вспышки коронавируса в клубе на прошлой неделе. Положительные тесты на COVID-19 были выявлены у девяти футболистов и пяти сотрудников клуба. База бирмингемцев в результате этих событий была закрыта на двухнедельный карантин.



С «Ливерпулем» в Кубке Англии «Астон Вилла» сыграла молодёжным составом, а встреча АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» была перенесена на более поздний срок. Матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» – «Эвертон» был запланирован на 17 января. «Астон Вилла» набрала 26 очков в 15 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

«Астон Вилла» попросила лигу перенести матч 19-го тура АПЛ с «Эвертоном»