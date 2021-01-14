Александр Дюков вошел в окончательный список кандидатов в исполком УЕФА, сообщает пресс-служба организации. Ранее Исполком РФС выдвинул президента РФС Александра Дюкова в качестве кандидата для избрания в члены исполнительного комитета УЕФА. Выборы пройдут 20 апреля 2021 года на 45-м Очередном Конгрессе УЕФА в Монтре.



С 2008 года по 2017 год Дюков занимал пост президента «Зенита». За это время клуб из Санкт-Петербурга трижды становился чемпионом России, дважды завоёвывал Кубок России, а также выиграл по одному Кубку и Суперкубку УЕФА. В 2008 году управленец стал председателем совета директоров сине-бело-голубых, однако в феврале 2019 года покинул должность в связи с избранием на пост президента РФС.

РФС выдвинул Александра Дюкова в качестве кандидата в исполком УЕФА