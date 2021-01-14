Пато: возвращение в «Милан» — мечта. У нас с Ибрагимовичем была бы отличная связка

Бывший нападающий «Милана» Алешандре Пато рассказал о желании вернуться в клуб, а также выразил мнение, что сыгрался бы с форвардом «россонери» Златаном Ибрагимовичем.
«У меня отличные воспоминания о времени в «Милане». 150 матчей, 63 гола, «скудетто» и Суперкубок Италии. Возвращение в «Милан» – мечта, клуб в моём сердце.
Согласился бы быть подменой для Златана? Я бы сказал, что да, в чём проблема? Просто я бы пришёл, не чтобы быть подменой (смеётся). Я бы играл. Нескольких матчей хватило бы, чтобы убедить тренера. Давайте допустим, что мы с Ибрагимовичем играли бы вместе. У нас была бы отличная связка», — цитирует Пато Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Пато защищал цвета «Милана» с 2008 по 2013 год. С августа прошлого года 31-летний бразильский форвард находится без клуба.
- 14 января 2021
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