Эден Азар признан главной личностью в истории бельгийского футбола

Полузащитник «Реала» Эден Азар был признан главной личностью в истории бельгийского футбола за 125 лет, сообщает официальный сайт Бельгийской футбольной ассоциации.
Королевская бельгийская футбольная ассоциация в честь своего 125-летия организовала голосование среди болельщиков, которым предлагалось выбрать самого культового человека в футбольной истории страны. Каждый голос членов официального бельгийского фан-клуба учитывался за два. По результатам голосования первое место занял Азар. В тройку вошли бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани и полузащитник «горожан» Кевин де Брёйне.
Национальная команда Бельгии представляет страну во всех международных матчах и на турнирах по футболу с 1904 года. С 1906 года известна под прозвищем «красные дьяволы», фан-клуб сборной носит название «1895». Это одна из старейших европейских сборных по футболу, которая принимала участие во всех малых и крупных турнирах начала XX века.
- 14 января 2021
-
15:45
-
15:37
-
15:26
-
15:04
-
14:46
-
14:37
-
14:32
-
14:13
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:21
-
13:14
-
13:13
-
12:54
-
12:52
-
12:37
-
12:31
-
12:04
-
11:56
-
11:47
-
11:43
-
11:32
-
11:09
-
11:00
-
10:41
-
10:39
-
10:34
-
10:12
-
09:57
-
09:50
-
09:40
-
09:29
-
08:30
-
07:52