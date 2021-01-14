Эден Азар признан главной личностью в истории бельгийского футбола

Полузащитник «Реала» Эден Азар был признан главной личностью в истории бельгийского футбола за 125 лет, сообщает официальный сайт Бельгийской футбольной ассоциации.



Королевская бельгийская футбольная ассоциация в честь своего 125-летия организовала голосование среди болельщиков, которым предлагалось выбрать самого культового человека в футбольной истории страны. Каждый голос членов официального бельгийского фан-клуба учитывался за два. По результатам голосования первое место занял Азар. В тройку вошли бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани и полузащитник «горожан» Кевин де Брёйне.



Национальная команда Бельгии представляет страну во всех международных матчах и на турнирах по футболу с 1904 года. С 1906 года известна под прозвищем «красные дьяволы», фан-клуб сборной носит название «1895». Это одна из старейших европейских сборных по футболу, которая принимала участие во всех малых и крупных турнирах начала XX века.

Витсель наряду с Азаром, Лукаку и Де Брёйне вошёл в сборную Бельгии всех времён