«Локомотив» объявил состав на зимний сбор
Футболисты «Локомотива» прибыли на сбор в Испанию, сообщает пресс-служба клуба. Команда будет готовиться в Марбелье к возобновлению сезона до 15 февраля.
В Испанию прилетели 32 игрока:
вратари — Гильерме, Коченков, Савин, Худяков;
защитники — Чорлука, Мурило, Чёрный, Рыбусь, Лысцов, Живоглядов, Ротенберг, Сильянов, Райкович;
полузащитники — Игнатьев, Магкеев, Баринов, Крыховяк, Куликов, Мухин, Петухов, Берковский, Титков, Миранчук, Жемалетдинов, Рыбчинский, Иосифов;
нападающие — Камано, Эдер, Смолов, Лисакович, Зе Луиш, Агеев.
«Локомотив», набрав в 19 турах 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны еврокубков на 5 очков. Лидирует в первенстве «Зенит» (41).
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