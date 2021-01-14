Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Локомотив» объявил состав на зимний сбор

«Локомотив» объявил состав на зимний сбор
Футбол / РПЛ 0

Футболисты «Локомотива» прибыли на сбор в Испанию, сообщает пресс-служба клуба. Команда будет готовиться в Марбелье к возобновлению сезона до 15 февраля.

В Испанию прилетели 32 игрока:

вратари — Гильерме, Коченков, Савин, Худяков;

защитники — Чорлука, Мурило, Чёрный, Рыбусь, Лысцов, Живоглядов, Ротенберг, Сильянов, Райкович;

полузащитники — Игнатьев, Магкеев, Баринов, Крыховяк, Куликов, Мухин, Петухов, Берковский, Титков, Миранчук, Жемалетдинов, Рыбчинский, Иосифов;

нападающие — Камано, Эдер, Смолов, Лисакович, Зе Луиш, Агеев.

«Локомотив», набрав в 19 турах 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны еврокубков на 5 очков. Лидирует в первенстве «Зенит» (41).

«Ахмат» хочет получить от «Локомотива» около € 3 млн за Ненахова
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021