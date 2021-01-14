Леонид Слуцкий рассказал о состоянии травмированных игроков «Рубина»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о состоянии травмированных игроков.
«У Меркулова доставали шуруп из ноги, поэтому он пропустил несколько дней. Бакаева по-прежнему беспокоят проблемы, которые были в декабре. Мы дали несколько дней отдыха Ин Бёму, так как он провёл в Корее две недели на карантине. Всё остальное по плану», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Рубин», набрав в 19 турах 28 очков, занимает девятое место, на 13 очков отставая от лидера турнира — санкт-петербургского «Зенита».
Ранее стало известно, что «Рубин» на сборах сыграет восемь товарищеских матчей. В рамках первого запланированы встречи с «Партизаном» (21 января) и «Сочи» (24 января).
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