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Артём Милевский: в 2014-м много выпивал, когда в футбол не играл

Артём Милевский: в 2014-м много выпивал, когда в футбол не играл
Футбол / Прочие турниры 0
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Нападающий «Миная» Артём Милевский поделился воспоминаниями о жизни в 2014 году, когда в его карьере произошёл полугодовой перерыв.

«Выпивал много, наверное, в тот момент. Когда в футбол не играл, что можно ещё было. На Мальдивах был, загорал. В Испании был на финале Кубка Короля «Реал» – «Барселона». Потом переехал в Испанию, снял дом, жил там. Потом оказался в Греции, в Афинах. Потом был в Берлине на тусовке одной. Там интересно, Том Круз со звёздами. Были знакомые, можно было попасть. Очень много где был, ещё в Москве был. Постоянно кружил, а потом понял, что пора, Владимирович, назад в футбольную стихию.

Наркотиков в моей жизни не было, даже попыток не было», — цитирует Милевского ua.tribuna.com со ссылкой на «ТаТоТаке».

Ранее Милевский поделился мнением об употреблении спиртного после матчей.

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