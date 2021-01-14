Экс-полузащитник «Спартака» Алекс получил должность в «Коринтиансе»
Бывший полузащитник московского «Спартака» Алекс Мескини будет работать в «Коринтиансе». Об этом сообщается на официальном сайте бразильского клуба. Экс-футболист был назначен на пост технического координатора молодёжных команд.
Алекс в качестве игрока защищал цвета «Коринтианса» с 2011 по 2012 год. В составе команды стал чемпионом Бразилии и завоевал Кубок Либертадорес. Большую часть карьеры бывший хавбек провёл в «Интернасьонале», за который выступал с 2004 по 2009 год и с 2013 по 2016 год, после чего повесил бутсы на гвоздь. Также играл за «Гуарани» и «Аль-Гарафу».
Цвета «Спартака» Алекс защищал с 2009 по 2011 год. С красно-белыми бразилец становился серебряным призёром чемпионата России.
Такого футболиста сейчас не хватает «Спартаку». Алекс – лучший бразилец в истории клуба
Сегодня маэстро исполняется 38.
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