Клаттенбург — о словах Клоппа: такой попытки повлиять на судью не было со времён Фергюсона

Бывший арбитр английской Премьер-лиги Марк Клаттенбург прокомментировал слова главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа про работу арбитров в преддверии матча 19-го тура чемпионата с «Манчестер Юнайтед», который состоится 17 января в Ливерпуле.
«Клопп звучит как лицемер, когда намекает, что игроки «Манчестер Юнайтед» всё время пытаются заработать пенальти. Мо Салах и Садио Мане используют такие же приёмы. Видно, что Клопп раздражён. Такой вопиющей попытки повлиять на судью перед большим матчем не было со времён Фергюсона. В прошлом сезоне, когда «Ливерпуль» побеждал каждую неделю, Юрген так не делал.
Клопп не любит проигрывать и никогда не любил. Он становится острым на язык. Но он не прав, думая, что вокруг «Манчестер Юнайтед» есть какая-то особая аура, из-за которой судьи принимают решения в их пользу. Такое было, когда команду тренировал Ферги, но это закончилось, когда он ушёл.
Я единственный судья, назначивший три пенальти в пользу соперника «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». Этим соперником был «Ливерпуль» в 2014 году. Но тогда тренером был Дэвид Мойес. Не уверен, что подобное бы произошло, если бы там был Ферги!» — цитирует Клаттенбурга Daily Mail.
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