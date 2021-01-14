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«На пути к чудесному приключению». Хендрикс запостил фото с шампанским и флагом России

«На пути к чудесному приключению». Хендрикс запостил фото с шампанским и флагом России
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник эйндховенского ПСВ Йоррит Хендрикс, который пройдёт медобследование для «Спартака», опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию из самолёта.

«На пути к чудесному приключению», — подписал футболист фото, на котором он пьёт шампанское. Хендрикс также добавил к снимку российский флаг.

Глава департамента по коммуникациям московского «Спартака» Антон Фетисов сообщил, когда состоится медицинский осмотр Йоррита Хендрикса. Ранее стало известно, что «Спартак» и ПСВ договорились о трансфере Хендрикса.

Йоррит Хендрикс — воспитанник ПСВ и находится в структуре клуба с 2004 года. В этом сезоне хавбек провёл 16 матчей, но не отметился результативными действиями. Йоррит дебютировал за сборную Нидерландов в 2016 году. Провёл за национальную команду один матч и не отметился результативными действиями.

Хавбек ПСВ Хендрикс пройдёт медосмотр в «Спартаке» 16 января
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