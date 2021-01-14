Виллаш-Боаш: «Марсель» был лучше «ПСЖ», лучшая награда для нас — то, как они празднуют

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш, комментируя результат матча за Суперкубок Франции, выразил мнение, что его команда была лучше, чем «ПСЖ». Встреча завершилась победой парижан со счётом 2:1.

«Мне нечего сказать своим футболистам, мы были лучшей командой на поле. Для нас лучшая награда — то, как празднует «ПСЖ», — приводит слова Виллаш-Боаша Goal.com.

На 39-й минуте счёт открыл нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди. Во втором тайме, на 85-й минуте, форвард парижан Неймар успешно реализовал пенальти и упрочил преимущество «ПСЖ» в счёте. Через 4 минуты хавбек Димитри Пайет сократил отставание «Марселя» в счёте.

«Пари Сен-Жермен» был признан чемпионом Франции по итогам досрочно завершившегося из-за пандемии коронавируса сезона-2019/2020. «Марсель» занял 2-е место.