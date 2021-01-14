Берлускони экстренно госпитализирован в Монако

Бывший президент «Милана», глава «Монцы» Сильвио Берлускони экстренно госпитализирован в одну из больниц княжества Монако из-за проблем с сердцем, сообщает Reuters со ссылкой на его личного врача Альберто Зангрилло.



По словам доктора, он решил положить Берлускони в ближайшую больницу, потому что не счёл разумным везти его в Италию.



В сентябре стало известно, что 83-летний функционер заразился коронавирусом. Как рассказывал тогда Зангрилло, болезнь протекала бессимптомно. Берлускони находился в самоизоляции, а позднее был госпитализирован.



Берлускони купил «Милан» в 1986 году. При нём «россонери» восемь раз становились чемпионами Италии, пять раз выигрывали Лигу чемпионов и и завоёвывали ряд других трофеев. В 2016 году Берлускони продал контрольный пакет акций клуба китайским инвесторам.

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