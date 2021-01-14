Билеты на Евро-2020 можно будет сдать до 26 января

Болельщики, купившие билеты на матчи чемпионата Европы, смогут сдать их до 26 января 2021 года, сообщает пресс-служба оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Из-за неопределённости, связанной с пандемией коронавируса, продажа билетов была закрыта. В то же время организация внесла изменения в «Условия продажи билетов, порядок их возврата и политику конфиденциальности», на которые владельцы билетов согласились при покупке билетов.
Основные изменения:
— При сокращении мест на стадионе или полном закрытии трибун УЕФА вернёт болельщикам деньги;
— В случае болезни, в том числе COVID-19, можно передать билет членам семьи или друзьям;
— Владельцы билетов обязаны соблюдать санитарные нормы и правила, принятые на стадионах чемпионата Европы, а также нормы, связанные со въездом в любую из стран — организаторов турнира;
— Болельщики, планирующие посетить матчи в Санкт-Петербурге (включая граждан и жителей России), должны получить Паспорт болельщика (FAN ID) для прохода на стадион. Выданные до 1 октября паспорта недействительны, необходимо оформить новый.
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