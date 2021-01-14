Руссо назвал «грязной войной» выборы президента «Барселоны»

Кандидат в президенты «Барселоны» Эмили Руссо, снявшийся с выборов, объяснил своё решение. Ранее сообщалось, что он набрал необходимое количество подписей для выдвижения, однако часть из них оказалась сомнительной, в связи с чем была организована проверка. Руссо не стал дожидаться её окончания и отказался от участия в выборах.
«Этот день был полон достоинства. Мы не можем терпеть грязную войну и предпочитаем уйти в сторону. Наши экономические и спортивные предложения для развития клуба были лучшими», — цитирует Руссо Marca.
Ранее от участия в выборах отказался Аугусти Бенедито. Таким образом, кандидатов осталось трое – Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша.
Осенью прошлого года с поста президента «Барселоны» был уволен Хосеп Мария Бартомеу, столкнувшийся с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб.
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