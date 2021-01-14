Джикия высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал появившиеся слухи о возможном возвращении в команду форварда Квинси Промеса, который в настоящее время выступает за «Аякс». Джикия заявил, что был бы рад переходу футболиста.

«Что касается Квинси, то, если он захочет и если клуб сможет это сделать, буду только рад. Мы переписываемся, всегда тепло дружили и дружим.

Чувствую ли, что он хочет вернуться? Особо на эти темы не говорим. Общаемся «привет, как дела, как здоровье?», такие разговоры. Понятное дело, он очень любит «Спартак», провёл здесь замечательные годы. В последнее время не общались, у него сейчас небольшие проблемы. Не стал писать, задавать лишние вопросы.

Был бы очень рад, если бы он вернулся и присоединился снова к команде. Ему нет места в нынешней схеме «Спартака»? Квинси — классный игрок, и, когда такой футболист приходит, это плюс для команды. И потом, он крайний, но может сыграть и на другой позиции», — цитирует Джикию «Рейтинг Букмекеров».