«Барселона» утвердила трёх кандидатов в президенты клуба
Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша были утверждены в качестве кандидатов в президенты клуба. Они смогут побороться за престижную должность.
Больше всех подписей собрал Лапорта, он предоставил 9625 экземпляров. Фонт собрал 4431 подпись, а Фрейша — 2634.
15 января стартуют избирательные кампании кандидатов, а выборы будут проходить 24 января.
Ранее стало известно, что кандидатуру с выборов сняли Эмили Руссо и Аугусти Бенедито. При этом Руссо назвал кандидатскую борьбу «грязной войной».
Осенью прошлого года с поста президента «Барселоны» был уволен Хосеп Мария Бартомеу, столкнувшийся с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб.
Руссо назвал «грязной войной» выборы президента «Барселоны»
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