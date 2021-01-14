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«Барселона» утвердила трёх кандидатов в президенты клуба

«Барселона» утвердила трёх кандидатов в президенты клуба
Футбол / Испания 0

Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша были утверждены в качестве кандидатов в президенты клуба. Они смогут побороться за престижную должность.

Больше всех подписей собрал Лапорта, он предоставил 9625 экземпляров. Фонт собрал 4431 подпись, а Фрейша — 2634.

15 января стартуют избирательные кампании кандидатов, а выборы будут проходить 24 января.

Ранее стало известно, что кандидатуру с выборов сняли Эмили Руссо и Аугусти Бенедито. При этом Руссо назвал кандидатскую борьбу «грязной войной».

Осенью прошлого года с поста президента «Барселоны» был уволен Хосеп Мария Бартомеу, столкнувшийся с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб.

Руссо назвал «грязной войной» выборы президента «Барселоны»
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