«Дженоа» объявил о переходе Стротмана

«Дженоа» объявил о переходе в команду полузащитника «Марселя» Кевина Стротмана. 30-летний футболист перешёл в итальянский клуб на правах аренды. Он будет выступать за «Дженоа» до конца текущего сезона.

Стротман в прошлом уже выступал в Италии. Так, он защищал цвета «Ромы» с 2013 по 2018 год. Кроме того, футболист выступал за «ПСВ», «Утрехт» и «Спарту» из Роттердама.

За сборную Нидерландов Кевин провёл 45 матчей, но он не вызывается в команду с ноября 2019 года.

Стротман в «Дженоа» станет одноклубником форварда Эльдора Шомуродова, который ранее перебрался в итальянский клуб из «Ростова». Генуэзцы, набрав в 17 матчах 14 очков, занимают 17-е место в турнирной таблице Серии А. От зоны вылета «Дженоа» отделяют два очка.