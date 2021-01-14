«Дженоа» объявил о переходе Стротмана
«Дженоа» объявил о переходе в команду полузащитника «Марселя» Кевина Стротмана. 30-летний футболист перешёл в итальянский клуб на правах аренды. Он будет выступать за «Дженоа» до конца текущего сезона.
Стротман в прошлом уже выступал в Италии. Так, он защищал цвета «Ромы» с 2013 по 2018 год. Кроме того, футболист выступал за «ПСВ», «Утрехт» и «Спарту» из Роттердама.
За сборную Нидерландов Кевин провёл 45 матчей, но он не вызывается в команду с ноября 2019 года.
Стротман в «Дженоа» станет одноклубником форварда Эльдора Шомуродова, который ранее перебрался в итальянский клуб из «Ростова». Генуэзцы, набрав в 17 матчах 14 очков, занимают 17-е место в турнирной таблице Серии А. От зоны вылета «Дженоа» отделяют два очка.
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