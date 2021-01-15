Белоус: Жалолиддинов точно не останется в «Тамбове». Есть предложения из зарубежных клубов

Юрий Белоус, представитель полузащитника «Тамбова» Жасура Жалолиддинова, поделился мнением о его будущем.

«Сначала Жалолиддинов пришёл в «Тамбов», потом его вызвали в молодёжную сборную. Но её игры отменили из-за коронавируса. Неслабо парень попал: сначала из-за коронавируса прекратили чемпионат Узбекистана, потом два месяца он не мог въехать в Россию, получая необходимые разрешения. Коронавирус пустил год наперекосяк. Когда он приехал в «Тамбов», то был не готов в силу объективных причин: как бы он ни тренировался сам, но одно дело делать это самому, а другое – с тренером.



«У Жасура есть предложения из зарубежных клубов, будем обсуждать всё с новым руководством «Локомотива», консультации с «Тамбовом» и «Локомотивом» о его дальнейшей судьбе мы ведём. В «Тамбове» он точно не останется, но у него всё будет в порядке», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Полузащитник «Локомотива» Жасур Жалолиддинов перешёл «Тамбов» на правах аренды в октябре 2020 года. С тех пор он провёл за тамбовский клуб один матч в Кубке России.