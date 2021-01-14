Румменигге: главная проблема Лиги чемпионов — скучный групповой этап

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге призвал реформировать формат Лиги чемпионов. Функционер заявил, что нынешний формат с групповым этапом скучен топ-клубам. Румменигге признался также, что ему понравился формат плей-офф прошлого сезона. Из-за пандемии коронавируса, начиная со стадии 1/4 финала, противостояния были одноматчевыми.

«Главная проблема Лиги чемпионов — групповой этап, поскольку он немного скучноват. Я знаю, что УЕФА работает над планом, который позволит сделать этот этап более интересным. Людям понравятся изменения, я уверен.

В прошлом сезоне плей-офф, начиная с четвертьфинала, был интересным. Супербоул в США — хороший пример. Мне нравится такой вариант», — цитирует Румменигге Daily Records.