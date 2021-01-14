«Ювентус» в четвертьфинале Кубка Италии сыграет с клубом Серии B

В матче 1/8 финала Кубка Италии СПАЛ переиграл «Сассуоло». Встреча проходила на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В начале второго тайме прямую красную карточку получил полузащитник «Сассуоло» Филип Джуричич. Спустя две минуты полузащитник СПАЛа Симоне Миссироли открыл счёт. На 58-й минуте преимущество СПАЛа увеличил Лоренцо Дикман.

СПАЛ вышел в 1/4 финала Кубка Италии. Клуб, выступающий в Серии B, сыграет с действующим чемпионом Италии — туринским «Ювентусом». СПАЛ занимает пятое место в турнирной таблице Серии B.

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» переиграл «Дженоа». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.