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«Ювентус» в четвертьфинале Кубка Италии сыграет с клубом Серии B

«Ювентус» в четвертьфинале Кубка Италии сыграет с клубом Серии B
Футбол / Италия 0

В матче 1/8 финала Кубка Италии СПАЛ переиграл «Сассуоло». Встреча проходила на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В начале второго тайме прямую красную карточку получил полузащитник «Сассуоло» Филип Джуричич. Спустя две минуты полузащитник СПАЛа Симоне Миссироли открыл счёт. На 58-й минуте преимущество СПАЛа увеличил Лоренцо Дикман.

СПАЛ вышел в 1/4 финала Кубка Италии. Клуб, выступающий в Серии B, сыграет с действующим чемпионом Италии — туринским «Ювентусом». СПАЛ занимает пятое место в турнирной таблице Серии B.

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» переиграл «Дженоа». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Кубок Италии. 1/8 финала
14 января 2021, четверг. 19:30 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
0 : 2
СПАЛ
Феррара
0:1 Миссироли – 49'   0:2 Дикман – 58'
Удаления: Джуричич – 47' / нет
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