Капитан «Алании» Тарас Царикаев объявил о завершении карьеры в 31 год

Защитник и капитан «Алании» Тарас Царикаев сообщил, что он завершил карьеру. 31-летний футболист в последнее время не выходил на поле из-за проблем со спиной.
«Дорогие друзья! Пришло время мне сказать большому футболу «прощай». Спасибо каждому сотруднику родной «Алании», которая стала для меня второй семьёй. Спасибо каждому партнёру, с кем я выходил на поле. Спасибо тренерам, докторам, массажистам, администраторам, сотрудникам пресс-службы и всем работникам стадиона. Буду помнить каждого из вас всегда.
За свою карьеру я поиграл в нескольких клубах, но только здесь, дома, чувствовал ту поддержку, о которой мечтает каждый футболист. Нашим болельщикам, помимо громадной благодарности, хочу пожелать продолжать так же неистово и искренне переживать за «Аланию». Теперь я с вами по одну сторону поля и с удовольствием присоединюсь к вашей красно-жёлтой армии. Мы — «Алания»!» — приводит слова Царикаева пресс-служба клуба.
В общей сложности за «Аланию» Царикаев провёл 109 матчей. В разные годы футболист выступал также за «Актобе», «Армавир», «Шинник», «Оренбург» и «Луч».
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