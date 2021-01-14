Педро Роша намерен полностью отработать контракт со «Спартаком»

Хэмилтон Бернарди, представляющий интересы форварда «Спартака» Педро Роши, заявил, что переговоры с другими клубами, в том числе с «Гремио», не ведутся.
«Мы не получали никаких предложений от «Гремио», — цитирует Бернарди GZH Esportes. По словам агента, форвард намерен до конца отработать свой контракт со «Спартаком», который закончится в 2023 году.
Прошлый год Роша провёл на правах аренды на родине, где выступал за «Фламенго». В минувшем сезоне нападающий принял участие в 5 матчах в бразильской Серии А и отдал одну результативную передачу. В Кубке Либертадорес на поле не выходил.
Педро перешёл в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году. Клуб заплатил за игрока € 12 млн. За красно-белых форвард провёл всего 19 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.
- 14 января 2021
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