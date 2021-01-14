Погба — о новых протоколах АПЛ: игроки найдут другие способы отпраздновать и порадоваться

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился своим мнением о новых протоколах безопасности, введённых на прошлой неделе в АПЛ.
«Игроки найдут другие способы, чтобы отпраздновать и порадоваться. Но самое главное — результат. Очевидно, есть правила и мы должны соблюдать их для безопасности всех, кто связан с проведением матча и самой игрой.
Я уже перенёс коронавирус, но тогда я находился дома на изоляции. Более строгие протоколы — это не проблема. Самое главное, чтобы все находились в безопасности», — сказал француз.
В изменённые протоколы проведения матчей АПЛ внесли пункт, связанный с празднованием футболистов голов. Судьи должны будут напоминать игрокам о необходимости соблюдать дистанцию. Эта мера затронет, в частности, объятия после забитых мячей.
В нынешнем сезоне Погба провёл 14 матчей в английской Премьер-лиге и забил два гола.
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