Миранчук впервые выйдет в стартовом составе «Аталанты», он сыграет в матче с «Кальяри»
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук впервые выйдет в стартовом составе своей команды. Миранчук был включён в стартовый состав на матч 1/8 финала Кубка Италии с «Кальяри», который состоится сегодня, 14 января. Начало — в 23:15 мск.
«Аталанта»: Спортьелло, Госенс, Джимсити, Мехле, Пессина, Ромеро, Фроейлер, Шутало, Миранчук, Малиновский, Мурьель.
«Кальяри»: Викарио, Трипальделли, Цаппа, Валюкевич, Чеппители, Трамони, Нандес, Марин, Калигара, Паволетти, Соттиль.
Миранчук впервые за 133 дня нахождения в «Аталанте» включён в стартовый состав.
Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в августе 2020 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник принял участие в 8 матчах итальянской Серии А и забил 1 гол.
Миранчук — в заявке «Аталанты» на матч Кубка Италии с «Кальяри»
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