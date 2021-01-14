Миранчук впервые выйдет в стартовом составе «Аталанты», он сыграет в матче с «Кальяри»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук впервые выйдет в стартовом составе своей команды. Миранчук был включён в стартовый состав на матч 1/8 финала Кубка Италии с «Кальяри», который состоится сегодня, 14 января. Начало — в 23:15 мск.

«Аталанта»: Спортьелло, Госенс, Джимсити, Мехле, Пессина, Ромеро, Фроейлер, Шутало, Миранчук, Малиновский, Мурьель.



«Кальяри»: Викарио, Трипальделли, Цаппа, Валюкевич, Чеппители, Трамони, Нандес, Марин, Калигара, Паволетти, Соттиль.

Миранчук впервые за 133 дня нахождения в «Аталанте» включён в стартовый состав.

Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в августе 2020 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник принял участие в 8 матчах итальянской Серии А и забил 1 гол.