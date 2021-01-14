Баринов впервые с августа вышел на тренировку «Локомотива»
Пресс-служба «Локомотива» в «Твиттере» выложила видео, на котором полузащитник Дмитрий Баринов надевает бутсы и готовится выйти на тренировку с командой.
«Я ждал эти сборы, как не жду своего дня рождения». Главный момент дня: спустя 4,5 месяца Дима Баринов впервые надел бутсы и вышел тренироваться на поле! Ты бездушен, если не заплачешь на этом моменте!» — говорится в подписи к ролику.
В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:2) 23 августа полузащитник получил повреждение и был заменён. Медицинское обследование выявило у Баринова разрыв крестообразных связок. 28 августа полузащитник московского «Локомотива» перенёс операцию на крестообразной связке колена в одной из клиник Рима.
«Локомотив» показал, как Дмитрий Баринов тренируется вместе со своим племянником. Видео
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