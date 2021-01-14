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«Напомнило первые дни в «МЮ». Бекхэм сыграл в футбол с игроками академии «Интер Майами»

Совладелец клуба MLS «Интер Майами», бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм сыграл с молодыми футболистами клубной академии.

«Очень понравилось играть с игроками академии. Напомнило первые дни в «Манчестер Юнайтед». Развитие молодых футболистов очень важно для нашего будущего», — написал 45-летний Бекхэм на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Бекхэм является основателем и одним из владельцев «Интера», созданного в 2018 году. «Интер» завершил регулярный сезон MLS на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

В начале января пресс-служба «Интер Майами» объявила об увольнении главного тренера. Пост наставника команды покинул Диего Алонсо. Клуб из Флориды контактировал с бывшим одноклубником Бекхэма Филом Невиллом, который тренировал женскую сборную Англии.