Павлюченко: если заснёшь перед Черчесовым – сразу салам алейкум, до свидания

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко признался, что он засыпал на командных сборах во время просмотра матчей из-за большой усталости. При этом экс-форвард подчеркнул, что никогда не позволял себе подобного, когда работал под руководством Станислава Черчесова в «Спартаке».

«Не скрою, пару раз засыпал на просмотрах матчей от усталости. Из состава за такое не убирали, но штрафы выписывали. Было это в «Спартаке», но при ком – не вспомню. Там же каждый месяц тренеры менялись. Но точно скажу, что не при Черчесове. Заснёшь перед ним – сразу салам алейкум, до свидания», — написал Павлюченко в своей колонке для «Чемпионата».

В настоящее время Черчесов является главным тренером сборной России.