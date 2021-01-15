Павлюченко: Реднапп выдал: «Переводчик Романа бегает быстрее самого Романа»

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко вспомнил комичный эпизод, который произошёл во время его карьеры в Англии. Главный тренер лондонцев Харри Реднапп как-то пошутил, что переводчик Павлюченко бегает быстрее самого футболиста.

«Переводчик Андрей пробыл со мной полгода, в команде никто ни его, ни меня не прикалывал, относились к переводчику нормально: «Приехал иностранец, ему тяжело». Правда, Реднаппа раздражало, что рядом со мной находился человек не из команды. Это в России переводчики есть у бразильцев, испанцев и всех остальных, а для Англии это было диковатым, что ли. Вот Уилсон Паласиос из Гондураса и ребята-французы ни фига не понимали, но обходились без переводчика, выходили и делали своё дело.

А ещё как-то на тренировке я подозвал Андрея, и он так втопил в мою сторону, что Реднапп потом выдал в одном из интервью: «Переводчик Романа бегает быстрее самого Романа», — написал Павлюченко в своей колонке для «Чемпионата».