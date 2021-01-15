Павлюченко: родня праздновала Новый год, а я в 11 спать ушёл, 1-го числа стоял матч АПЛ

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко вспомнил, как праздновал Новый год в Англии. По словам форварда, в Англии ему приходилось отказываться от больших празднований из-за матчей, которые ставили на 1 января.

«С перешедшим из «Спартака» Плетикосой общался на русском. Хорватскую речь Чорлуки, Модрича и Кранчара я понимал, а на редких застольях в выходной, когда выпивал пивка, у меня были хороши и английский, и испанский, и португальский.

Думаете, я его там прямо много пил и назову пивные сорта? В Англии ни на что не хватало времени: бывало и по три игры в неделю. В Новый год, когда ко мне прилетала родня, они праздновали в ночь с 31-го на 1-е, а я в 11 ушёл спать, потому что 1-го числа стояла игра.

Заснуть было непросто, но я понимал: «Если у тебя завтра игра АПЛ, Новый год не нужен», — написал Павлюченко в своей колонке для «Чемпионата».