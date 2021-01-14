Энди Коул: «Манчестер Юнайтед» вряд ли сможет выиграть АПЛ в нынешнем сезоне

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул поделился своим мнением о результатах манкунианцев в нынешнем сезоне АПЛ.



«Сможет ли «Манчестер Юнайтед» выиграть чемпионат в этом сезоне? Вряд ли. Считаю, что лидерство «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице по состоянию на 12 января является фантастическим достижением, как и сказал Уле-Гуннар Сульшер, учитывая, где они были пару месяцев назад. Все говорили, что Сульшер не должен тренировать «Манчестер Юнайтед», и я думаю, что это красноречиво говорит о том, как он всё изменил.



Если глянуть на «Манчестер Сити», то эта команда играла не очень хорошо 2-3 недели назад, а сейчас может сократить отставание до одного очка, сыграв свой перенесённый матч 1-го тура.



Сейчас футболисты топ-команд только набирают форму. Думаю, игроки понимают класс, который есть у «Ливерпуля». И чтобы сократить разрыв за сезон, нужна некоторая стабильность. Но чтобы выиграть в этом сезоне, нужно очень потрудиться. Я не думаю, что у «МЮ» достаточно возможностей, чтобы выиграть АПЛ уже в этом сезоне, но, чувствую, что следующий сезон может стать намного лучше», – приводит слова Коула talkSPORT.



«Манчестер Юнайтед» набрал в 17 матчах 36 очков и является единоличным лидером турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Манкунианцы на три очка опережают «Ливерпуль» (33).



Матч 19-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 17 января. Начало — в 19:30 мск.

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