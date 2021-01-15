Миранчук открыл счёт в концовке первого тайма матча «Аталанта» — «Кальяри»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук открыл счёт в матче 1/8 финала Кубка Италии с «Кальяри». На 43-й минуте россиянин точно пробил почти от линии вратарской после паса Луиса Мурьеля.

Примечательно, что в начале встречи Миранчук также сумел пробить голкипера соперника Гульельмо Викари, но тогда был зафиксирован офсайд.

После первого тайма «Аталанта» ведёт со счётом 1:0.

Миранчук был впервые за 133 дня нахождения в «Аталанте» включён в стартовый состав. За это время он восстановился после травмы и перенёс заражение коронавирусом.

Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в августе 2020 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник принял участие в 8 матчах итальянской Серии А и забил 1 гол.