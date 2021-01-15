«Спартак» попрощался с Малькольмом Баду

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила об уходе 23-летнего защитника Малькольма Баду.
«Малкольм Баду покидает «Спартак». За полтора сезона в «Спартаке-2» Малкольм провел в ФНЛ 24 матча, забил 1 мяч и сделал 2 голевые передачи. Желаем Малкольму успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении «Твиттера» молодёжной команды «Спартака».
Баду перешёл в «Спартак» летом 2019 года из «Вольфсбурга», в системе которого находился с 2011 года. На момент трансфера пост генерального директора красно-белых занимал Томас Цорн. С 2014 по 2017 год игрок вызывался в сборные Германии различных возрастных категорий — U18, U19 и U20.
За основную команду красно-белых защитник не провёл ни одной встречи, но несколько раз попадал в заявку на матчи Российской Премьер-Лиги.
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