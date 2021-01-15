«Аталанта» подписала фото Миранчука и Малиновского флагами России и Украины

Пресс-служба «Аталанты» перед матчем 1/8 финала Кубка Италии с «Кальяри» опубликовала в «сториз» в своём «инстаграме» фото разминки россиянина Алексея Миранчука и украинца Руслана Малиновского. Фото авторы подписали с помощью флагов двух стран, поставив между ними знак «+».

Миранчук впервые после перехода в «Аталанту» был включён в стартовый состав команды. На 43-й минуте россиянин вывел хозяев вперёд. Он точно пробил от линии вратарской после паса Луиса Мурьеля.

Примечательно, что в начале встречи Миранчук также сумел пробить голкипера соперника Гульельмо Викари, но тогда был зафиксирован офсайд.

В середине второго тайма «Аталанта» ведёт в счёте 2:1.

Миранчук был впервые за 133 дня нахождения в «Аталанте» включён в стартовый состав. За это время он восстановился после травмы и перенёс заражение коронавирусом.