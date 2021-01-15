«Реал» проиграл «Атлетику» и не сыграет в финале Суперкубка Испании

В матче полуфинала Суперкубка Испании «Атлетик» Бильбао переиграл мадридский «Реал». Встреча проходила на стадионе «Ла-Росаледа» в Малаге и завершилась со счётом 2:1.

На 18-й минуте счёт открыл полузащитник «Атлетика» Рауль Гарсия. Прошла передача низом от Дани Гарсии на левый край штрафной «Реала», откуда Рауль Гарсия низом пробил точно в дальний угол ворот. Затем Рауль удвоил преимущество «басков», реализовав пенальти, назначенный за фол против Иньиго Мартинеса.

Во втором тайме форвард «Реала» Карим Бензема отыграл один мяч. Судья сначала отменил гол из-за офсайда, но после общения с помощниками арбитр в итоге всё-таки зафиксировал взятие ворот.

«Атлетик» вышел в финал Суперкубка Испании, где сыграет с «Барселоной» 17 января. В первом полуфинале Суперкубка «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад». Встреча проходила на стадионе «Нуэво Арканхель» в Кордове и завершилась победой каталонского клуба в серии пенальти (1:1, 3:2).