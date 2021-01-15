«За усталость приходится платить». Микель Артета о матче с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат матча с «Кристал Пэлас» в матче 18-го тура чемпионата Англии. Игра прошла в Лондоне и завершилась вничью – 0:0.
«Мы создали много моментов против их низкой обороны, однако нам не хватило качества. Вероятно, мы не сделали достаточно, чтобы выиграть игру. Мы проводим много игр и вы можете видеть, что за усталость приходится платить. Многие футболисты не были свежи. Нам не хватило качества в заключительной части, чтобы выиграть матч», — приводит слова Артеты BBC.
В следующем туре «канониры» примут «Ньюкасл Юнайтед». Матч запланирован на понедельник, 18 января. Подопечные Роя Ходжсона днём ранее сыграют в гостях с «Манчестер Сити».
Матч второго круга «Кристал Пэлас» — «Арсенал» состоится в 37-м туре АПЛ-2020/2021 и запланирован на 15 мая.
- 15 января 2021
-
02:20
-
02:00
-
01:42
-
01:19
-
01:07
-
00:55
-
00:54
-
00:51
-
00:36
-
00:17
-
00:03
- 14 января 2021
-
23:55
-
23:44
-
23:35
-
23:35
-
23:15
-
23:12
-
23:02
-
22:58
-
22:48
-
22:48
-
22:47
-
22:40
-
22:35
-
22:30
-
22:22
-
22:19
-
22:07
-
21:57
-
21:52
-
21:47
-
21:38
-
21:24
-
21:00
-
20:28