«За усталость приходится платить». Микель Артета о матче с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат матча с «Кристал Пэлас» в матче 18-го тура чемпионата Англии. Игра прошла в Лондоне и завершилась вничью – 0:0.

«Мы создали много моментов против их низкой обороны, однако нам не хватило качества. Вероятно, мы не сделали достаточно, чтобы выиграть игру. Мы проводим много игр и вы можете видеть, что за усталость приходится платить. Многие футболисты не были свежи. Нам не хватило качества в заключительной части, чтобы выиграть матч», — приводит слова Артеты BBC.

В следующем туре «канониры» примут «Ньюкасл Юнайтед». Матч запланирован на понедельник, 18 января. Подопечные Роя Ходжсона днём ранее сыграют в гостях с «Манчестер Сити».

Матч второго круга «Кристал Пэлас» — «Арсенал» состоится в 37-м туре АПЛ-2020/2021 и запланирован на 15 мая.