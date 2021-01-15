«Реал» впервые проиграл на нейтральном поле под руководством Зидана

В матче полуфинала Суперкубка Испании «Атлетик» Бильбао переиграл мадридский «Реал». Встреча проходила на стадионе «Ла-Росаледа» в Малаге и завершилась со счётом 2:1.

Как сообщается в «Твиттере» Gracenote Live, «Реал» впервые под руководством Зинедина Зидана проиграл на нейтральном поле. Ранее «Королевский клуб» под руководством французского специалиста одержал 9 побед на нейтральном поле и дважды сыграл вничью.

«Атлетик» вышел в финал Суперкубка Испании, где проведёт матч с «Барселоной» 17 января. В первом полуфинале Суперкубка «Барселона» одержала победу в матче с «Реал Сосьедад». Встреча проходила на стадионе «Нуэво Арканхель» в Кордове и завершилась победой каталонского клуба в серии пенальти (1:1, 3:2).