Апелляция «Барселоны» по наказанию за жест Месси в память о Марадоне отклонена

Апелляционный комитет Королевской испанской футбольной федерации отклонил апелляцию «Барселоны» по поводу наказания нападающего за жест Лионеля Месси в память о Диего Марадоне, сообщается на сайте организации.
Напомним, форвард забил один из голов в матче 11-го тура чемпионат Испании с «Осасуной» После взятия ворот Лео продемонстрировал футболку аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз» с 10-м номером в память о своём легендарном соотечественнике и коллеге Диего Марадоне, скончавшемся 25 ноября. За это судья показал аргентинцу желтую карточку. Также сообщалось, что что за нарушение статьи 91 дисциплинарного регламента Месси заплатит штраф в размере € 600. «Барселона» в свою очередь будет вынуждена выплатить € 180 за нарушение 52-й статьи.
После этого «Барселона» подала апелляцию, которая в итоге было отклонена.
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