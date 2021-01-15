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Апелляция «Барселоны» по наказанию за жест Месси в память о Марадоне отклонена

Апелляция «Барселоны» по наказанию за жест Месси в память о Марадоне отклонена
Футбол / Испания 0
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Апелляционный комитет Королевской испанской футбольной федерации отклонил апелляцию «Барселоны» по поводу наказания нападающего за жест Лионеля Месси в память о Диего Марадоне, сообщается на сайте организации.

Напомним, форвард забил один из голов в матче 11-го тура чемпионат Испании с «Осасуной» После взятия ворот Лео продемонстрировал футболку аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз» с 10-м номером в память о своём легендарном соотечественнике и коллеге Диего Марадоне, скончавшемся 25 ноября. За это судья показал аргентинцу желтую карточку. Также сообщалось, что что за нарушение статьи 91 дисциплинарного регламента Месси заплатит штраф в размере € 600. «Барселона» в свою очередь будет вынуждена выплатить € 180 за нарушение 52-й статьи.

После этого «Барселона» подала апелляцию, которая в итоге было отклонена.

Месси почтил память Марадоны во время матча. И поплатился за это
Форвард “Барселоны” получил жёлтую карточку за свою футболку в память о Диего.
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