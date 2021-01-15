Тибо Куртуа о вылете из Суперкубка Испании: второй гол нам забили после офсайда

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение команды в полуфинале Суперкубка Испании с «Атлетиком» (1:2).

«Мы разочарованы, мы хотели выиграть и сыграть в финале, и, очевидно, бороться за титул, который мы выиграли в прошлом году. Я думаю, что первый гол — это неудачный пас, который может случиться, а второй гол был забит после офсайда. Я не думаю, что это поражение скажется на нас. Когда вы проигрываете, вам не нужно опускать голову или прекращать работу», — приводит слова Куртуа Infobae.

«Атлетик» вышел в финал Суперкубка Испании, где сыграет с «Барселоной» 17 января. В первом полуфинале Суперкубка «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад». Встреча проходила на стадионе «Нуэво Арканхель» в Кордове и завершилась победой каталонского клуба в серии пенальти (1:1, 3:2).