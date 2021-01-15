Денис Черышев: последние два результата придадут «Валенсии» сил

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал последние результаты команды. «Валенсия» выиграла два последних матча, обыграл «Еклано» (4:1) в Кубке Испании и «Вальядодил» в чемпионате страны (1:0).
«Последние два положительных результата придадут нам сил. Благодаря работе всех игроков и тренерского штаба мы обязательно добьемся результатов. Наша цель — выиграть следующую игру. Борьба за Лигу Европы? Мы ни от чего не отказываемся, я уже говорил об этом. Наша цель-следующий матч, и соревнование поставит нас на соответствующее место. Мы уверены в работе Грасии, мы с ним до смерти и хотели, чтобы он продолжал. Вот что мы передали ему», — приводит слова Черышева Marca.
На данный момент «Валенсия» находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 19 очков. В нынешнем сезоне Примеры Черышев принял участие в 11 матчах, в которых отметился двумя результативными передачами.
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