Блестящий сейв Лено и дриблинг Мэйтленд-Найлса в обзоре матча «Арсенал» — «Кристал Пэлас»
В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоялся матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Кристал Пэлас». Встреча завершилась вничью — 0:0.
Видеообзор матча «Арсенал» — «Кристал Пэлас»
«Арсенал», набрав 24 очка, занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» в свою очередь находится на 13-м месте, записав в свой актив 23 очка. Возглавляет турнирную таблицу «Манчестер Юнайтед», набрав 36 очков.
В следующем туре АПЛ «канониры» примут «Ньюкасл Юнайтед». Матч запланирован на понедельник, 18 января. Подопечные Роя Ходжсона днём ранее сыграют в гостях с «Манчестер Сити». Матч второго круга «Кристал Пэлас» — «Арсенал» состоится в 37-м туре АПЛ-2020/2021 и запланирован на 15 мая.
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