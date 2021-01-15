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Мусса Дембеле провёл первую тренировку с «Атлетико»

Мусса Дембеле провёл первую тренировку с «Атлетико»
Футбол / Франция 0
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Перешедший из французского «Лиона» в испанский «Атлетико» Мусса Дембеле провёл первую тренировку с новой командой. Фото с тренировки опубликовала пресс-служба клуба.

Футболист пополнил состав мадридской команды, перейдя из «Лиона» на правах аренды. Сумма аренды составила € 1,5 млн с правом последующего выкупа игрока за € 33,5 млн. При этом «Лион» получит 10 процентов от суммы последующей продажи 24-летнего французского форварда.

В 16 матчах нынешнего сезона французской Лиги 1 Дембеле отметился одним голом.

«Мусса пообщался со мной. Он считает, что настало время сменить клуб. Мусса сказал, что немного потерял мотивацию. Мы не ожидали такого. Мне очень нравится, как играет Мусса, мы рассчитывали на него. Но вряд ли стоит удерживать кого-то, кто не готов работать с полной самоотдачей», – сказал ранее спортивный директор «Лиона» Жуниньо.

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