«Фиорентина» хочет подписать защитника «Реала»

Итальянская «Фиорентина» хочет подписать 25-летнего защитника мадридского «Реала» Альваро Одриосолу, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

«Фиалки» рассматривают игрока в качестве замены Полю Лироле, который перебрался в «Марсель». В этом сезоне Одриосола сыграл в одном матче за «Реал», проведя на поле 57 минут.

Ранее сербский нападающий «Реала» Лука Йович вернулся в «Айнтрахт» на правах аренды до конца сезона-2020/2021. Также сообщалось, что мадридцы летом планируют подписать Килиана Мбаппе. Для этого «Реал» хочет продать Гарета Бэйла, Иско, Марсело, Даниеля Себальоса, Луку Йовича и Браима Диаса.

В свою очередь, «Фиорентина» проявляет предметный интерес к капитану «Аталанты» Алехандро Гомесу. «Фиалки» предлагают футболисту контракт на € 4 млн в год.