Миранчук забил «Кальяри», а Овечкин отдал 2 передачи в первой игре сезона. Главное к утру

Футболист «Аталанты» Алексей Миранчук впервые вышел в стартовом составе и забил гол в ворота «Кальяри», а хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 4-е место в истории НХЛ по матчам с 2+ очками среди европейцев – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. Гол Миранчука помог «Аталанте» обыграть «Кальяри» и выйти в 1/4 финала Кубка Италии.
2. «Вашингтон» обыграл «Баффало», на счету Овечкина две результативных передачи.
3. ЦСКА интересуется Манджукичем.
4. Артём Дзюба не полетит на первый сбор «Зенита» из-за сомнительного теста на коронавирус.
5. Российские гандболисты сыграли вничью со сборной Беларуси в первом матче чемпионата мира.
6. Боксёр Сергей Ковалёв провалил допинг-тест.
7. Свечников забросил шайбу в победном для «Каролины» матче против «Детройта».
8. Газизов заработает на трансфере Урунова, если «Спартак» продаст его дороже € 1 млн.
9. Гайч может перейти в берлинский «Унион».
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