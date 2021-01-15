Миранчук забил «Кальяри», а Овечкин отдал 2 передачи в первой игре сезона. Главное к утру

Футболист «Аталанты» Алексей Миранчук впервые вышел в стартовом составе и забил гол в ворота «Кальяри», а хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 4-е место в истории НХЛ по матчам с 2+ очками среди европейцев – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Гол Миранчука помог «Аталанте» обыграть «Кальяри» и выйти в 1/4 финала Кубка Италии.

2. «Вашингтон» обыграл «Баффало», на счету Овечкина две результативных передачи.

3. ЦСКА интересуется Манджукичем.

4. Артём Дзюба не полетит на первый сбор «Зенита» из-за сомнительного теста на коронавирус.

5. Российские гандболисты сыграли вничью со сборной Беларуси в первом матче чемпионата мира.

6. Боксёр Сергей Ковалёв провалил допинг-тест.

7. Свечников забросил шайбу в победном для «Каролины» матче против «Детройта».

8. Газизов заработает на трансфере Урунова, если «Спартак» продаст его дороже € 1 млн.

9. Гайч может перейти в берлинский «Унион».

10. Форвард «Реала» Йович вернулся в «Айнтрахт».