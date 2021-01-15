Пономарёв: Гайча быстрее надо куда-то продавать. Нет в нём ничего

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего красно-синих Адольфо Гайча в берлинский «Унион».
«Если «Унион» заинтересован в том, чтобы взять этого игрока в аренду, то, наверное, ЦСКА следует откликнуться на предложение. Ради бога, Гайч у нас не проявил себя никак. Абсолютно. Забил какой-то один гол случайно — вот и всё, что можно сказать. Я не вижу, что это какой-то выдающийся форвард для ЦСКА. Нет, этот игрок не годится, это не рабочая лошадка.
Гайч не сможет заиграть в Бундеслиге, где нужно выкладываться на все сто, пахать до седьмого пота. Вообще же, моё мнение, Гайча быстрее надо куда-то продавать. Я не увидел ничего конструктивного в действиях этого футболиста. Так, чтобы он взял мяч, протащил его, отдал пас, как-то поддержал партнёров по команде. Нет в нём ничего. Нет, не сможет он в Бундеслиге играть.
Думаю, весной в чемпионате РПЛ у ЦСКА нормально всё должно быть. До первого места, конечно, вряд ли доберёмся, а второе должны обязательно занимать», — цитирует Пономарёва Rusfootball.
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