Пиазон перешёл в «Брагу» после 10 лет в «Челси». У него один матч за синих и семь аренд

«Брага» на своём официальном сайте объявила о переходе нападающего Лукаса Пиазона, ранее принадлежавшего «Челси».



Португальский клуб заключил с 26-летним бразильским футболистом контракт, рассчитанный до 2025 года.



Пиазон перешёл в «Челси» в 2011 году из «Сан-Паулу». За 10 лет он провёл за лондонский клуб один матч и семь раз уходил в аренду. За это время он набирался игровой практики в «Малаге», «Витессе», «Айнтрахте», «Рединге», «Фулхэме» и «Кьево», а последние полтора года провёл в «Риу Аве».



В нынешнем сезоне форвард принял участие в 8 матчах португальской Примейры, в которых забил 2 гола (1 – с пенальти).



«Брага», набрав 27 очков в 13 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Португалии.