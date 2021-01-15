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Пиазон перешёл в «Брагу» после 10 лет в «Челси». У него один матч за синих и семь аренд

Пиазон перешёл в «Брагу» после 10 лет в «Челси». У него один матч за синих и семь аренд
Футбол / Англия 0

«Брага» на своём официальном сайте объявила о переходе нападающего Лукаса Пиазона, ранее принадлежавшего «Челси».

Португальский клуб заключил с 26-летним бразильским футболистом контракт, рассчитанный до 2025 года.

Пиазон перешёл в «Челси» в 2011 году из «Сан-Паулу». За 10 лет он провёл за лондонский клуб один матч и семь раз уходил в аренду. За это время он набирался игровой практики в «Малаге», «Витессе», «Айнтрахте», «Рединге», «Фулхэме» и «Кьево», а последние полтора года провёл в «Риу Аве».

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 8 матчах португальской Примейры, в которых забил 2 гола (1 – с пенальти).

«Брага», набрав 27 очков в 13 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Португалии.

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