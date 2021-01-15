Лесовой: у «Зенита» было право приоритетного выкупа по соглашению, но я хотел в «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой рассказал, почему не захотел переходить в «Зенит».
«Я не пошёл бы в «Зенит» даже на более высокую зарплату. У клуба было право приоритетного выкупа по соглашению, но я хотел в «Динамо». Не потому, что на питерцев осталась какая-то обида, поскольку меня не оставили в команде, отпустив в «Арсенал». Нет. Просто не видел заинтересованности со стороны «Зенита», а в «Динамо» она была», — цитирует Лесового «Спорт-экспресс».
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо», набрав 30 очков в 19 турах, занимает шестое место, на 11 очков отставая от лидера турнира «Зенита» (41). В тройку лучших также входят московские ЦСКА (37) и «Спартак» (35). Первый официальный матч в 2021 году бело-голубые проведут 20 или 21 февраля — в 1/8 финала Бетсити Кубка России команда примет «Спартак» на «ВТБ Арене».
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