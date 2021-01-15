«Зенит» подтвердил, что у Дзюбы и Лунёва положительные тесты на коронавирус

«Зенит» подтвердил, что у нападающего Артёма Дзюбы и вратаря Андрея Лунёва положительные тесты на коронавирус. Сегодня, 15 января, «Зенит» отправился в Дубай, где состоится первый сбор клуба в 2021 году. Артём Дзюба и Андрей Лунёв присоединятся к команде позднее, сообщает официальный сайт клуба.
В рамках первого этапа сборов «Зенит» сыграет четыре товарищеских матча — с «Ригой» (21 января), «Пахтакором» и «Шахтёром» из Солигорска (обе игры — 24 января), а также екатеринбургского «Урала» (27 января).
«Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 4 очка. «Спартак» (35) замыкает тройку лидеров чемпионата. В первом туре после возобновления сезона сине-бело-голубым предстоит сыграть с «Ростовом». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 27 февраля.
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