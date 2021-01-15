Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Зенит» объявил состав на первый зимний сбор

«Зенит» объявил состав на первый зимний сбор
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Сегодня, 15 января, «Зенит» отправился в Дубай, где состоится первый сбор клуба в 2021 году. В ОАЭ отправились следующие игроки:

вратари: Михаил Кержаков, Александр Васютин, Даниил Одоевский, Давид Бязров;

защитники: Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Данила Прохин, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Юрий Жирков, Данил Круговой, Данила Хотулев;

полузащитники: Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вендел, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Даниил Шамкин, Малком, Александр Ерохин, Алексей Сутормин;

нападающие: Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Станислав Крапухин, Кирилл Щетинин.

Артём Дзюба и Андрей Лунев присоединятся к команде позднее из-за положительных тестов на коронавирус.

В рамках первого этапа сборов «Зенит» сыграет четыре товарищеских матча — против «Риги» (21 января), «Пахтакора» и «Шахтёра» из Солигорска (обе игры — 24 января), а также екатеринбургского «Урала» (27 января).

«Зенит» подтвердил, что у Дзюбы и Лунёва положительные тесты на коронавирус
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021