«Зенит» объявил состав на первый зимний сбор

Сегодня, 15 января, «Зенит» отправился в Дубай, где состоится первый сбор клуба в 2021 году. В ОАЭ отправились следующие игроки:



вратари: Михаил Кержаков, Александр Васютин, Даниил Одоевский, Давид Бязров;



защитники: Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Данила Прохин, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Юрий Жирков, Данил Круговой, Данила Хотулев;



полузащитники: Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вендел, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Даниил Шамкин, Малком, Александр Ерохин, Алексей Сутормин;



нападающие: Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Станислав Крапухин, Кирилл Щетинин.



Артём Дзюба и Андрей Лунев присоединятся к команде позднее из-за положительных тестов на коронавирус.



В рамках первого этапа сборов «Зенит» сыграет четыре товарищеских матча — против «Риги» (21 января), «Пахтакора» и «Шахтёра» из Солигорска (обе игры — 24 января), а также екатеринбургского «Урала» (27 января).

«Зенит» подтвердил, что у Дзюбы и Лунёва положительные тесты на коронавирус