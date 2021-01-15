Мусса Дембеле: счастлив оказаться в «Атлетико». В детстве моим любимым игроком был Торрес

Новичок «Атлетико» нападающий Мусса Дембеле поделился эмоциями от перехода в мадридский клуб из «Лиона».
«Для меня это отличный шаг. «Атлетико» – большой клуб, известный во всём мире. Я доволен и не могу дождаться, когда приступлю к работе с командой.
Что я за игрок? По большей части нападающий, любящий забивать голы. Это моя работа. Мне нравится делать рывки, получать мяч и забивать. Я силён физически, но у меня есть техника. С нетерпением жду, когда начну играть. В детстве моим любимым игроком был Фернандо Торрес, так что я счастлив оказаться здесь. Надеюсь, вместе мы многого добьёмся», — цитирует Дембеле Marca.
Дембеле перешёл в «Атлетико» на правах аренды за € 1,5 млн с правом последующего выкупа за € 33,5 млн. При этом «Лион» получит 10% от суммы последующей продажи 24-летнего французского форварда.
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